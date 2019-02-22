'2023 yılında 500'e yakın uçağa sahip olacağız'

KAYSERİ (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin 2003 yılından sonra çok hızlı bir büyüme sürecine girdiğini söyledi.

Hükümetin "Hava yolu halkın yolu olacaktır" vizyonuyla sektördeki tüm kurumların yeniden şekillendiğini belirten Ekşi, THY'nin bilinirlik açısından dünyada 2'nci, filo büyüklüğü bakımından 10'uncu, yolcu gelirleri bakımından ise 13'üncü sıraya geldiğini ifade etti.

THY'nin 124 ülke ile "en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi" olduğunu dile getiren Ekşi, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları Türk milletinin gururu haline geldi. 2018 yılını güzel rakamlarla tamamladık. Geçen yıl yüzde 80 doluluk oranımız vardı. İnşallah 2019 yılında da aynı başarıyı sürdüreceğiz. Biz uçuşlarımızın yüzde 50'sini Avrupa'ya gerçekleştiriyoruz. En fazla uçuş yaptığımız yerlerden birisi Amerika, daha sonra Orta Doğu bölgelerinde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kargo konusunda dünyada 10. sıradayız. İnşallah hedefimiz ilk 5'e girmek. 20 kargo uçağımız var. İstanbul Yeni Havalimanımızda bölgenin en büyük kargo aktarma merkezini yapıyoruz. İlk faz 2,5 milyon ton kapasitede olacak. İnşallah ikinci fazda 5 milyon tonu bulacağız. Dolayısıyla Türkiye yolcuda olduğu gibi kargoda da dünyanın aktarma merkezlerinden biri haline gelmiş olacak."

"Uyumayan bir hava yoluyuz"

"Uyumayan bir hava yoluyuz." ifadesini kullanan Ekşi, "Biz 24 saat çalışan bir şirketiz. Her an bir uçağımız dünyanın herhangi bir noktasında sefer halinde. Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. Bin 300, bin 400 sefer yaptığımız günler oluyor. Günde 250 bin yolcu taşıdığımız günler oluyor. Türk Hava Yolları global bir hava yolu." diye konuştu.

Ekşi, THY'ye ait uçakların dünyanın etrafını günde 60 defa dolaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk kültürünü, Türk bayrağını dünyanın dört bir noktasına taşıyoruz. Hem yolcu hem de kültür taşıyoruz. 2019 yılında bizim açımızdan en önemli şey İstanbul Havalimanına taşınmak. İstanbul Havalimanı dünyanın göz bebeği, zafer anıtı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi çok kısa süre içinde bu kadar devasa bir proje Türk milletine kazandırıldı. İstanbul Havalimanı hem Türk Hava Yollarının hem de Türk sivil havacılığının önünü açacak muazzam bir proje. Biz orayla beraber daha da yükseklerden uçacağız. 2019 aslında bu demek. Dünyada uçak sayısı anlamında 333 uçakla 10. sıradayız. Avrupa'nın en genç filosuna sahip hava yoluyuz. 2019 yılında yeni uçaklarımız gelecek, ilk defa filomuza 787 Dreamliner dediğimiz yeni nesil, geniş gövde uçaklarımız gelecek. 200'ün üzerinde yeni siparişimiz var. 2019 yılında uçak sayımız 30 civarında artacak. 2023 yılında ise 500'e yakın bir uçağa sahip olacağız."