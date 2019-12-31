2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi.





