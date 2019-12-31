Son Dakika

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi 31.12.2019, 08:53
2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
banner230

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi.



#ekonomi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@