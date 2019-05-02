2019'un ilk Zeka Gücü sınıfı Ataşehir'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yerli ve milli teknoloji üretimi vizyonuna kaynak sağlayan Zeka Gücü projesinin 2019 yılındaki ilk adımı Ataşehir Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) atıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, özel yetenekli çocukları Zeka Gücü projesiyle geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor.

Turkcell’in yerli ve milli teknoloji üretimi vizyonuna kaynak sağlayan Zeka Gücü projesinin 2019 yılındaki ilk adımı Ataşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde atıldı.





- Turkcell'den çocuklara geleceğin alfabesi eğitimi





Zeka Gücü projesi ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33. sınıf kuruldu, 30 bin öğrenciye ulaşıldı, 6 bin öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda 81 ilde 22 bin öğrenciye geleceğin alfabesi olarak kabul edilen kodlama eğitimi için maker ve kodlama kiti dağıtıldı. Türkiye'de "Maker Hareketi (kendin yap-kodlama)" konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak öne çıkarken, bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi amaçlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Özel yetenekli çocukların yaratıcılığını ve potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan projede her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları sunuluyor. Projenin 2020 hedefi 50 bin öğrenciye ulaşmak.





- "Tüm BİLSEM'ler Zeka Gücü'yle donatılacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, şunları kaydetti:

"İstanbul Ataşehir Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi, Türkiye'deki 43 bin öğrencinin eğitim aldığı, 139 BİLSEM'den ilk açılanlar arasında 5'inci. Bu nedenle ayrı bir anlamı var. Daha nitelikli hale getirmek için de gerekenler yapılıyor. Bugün yapacağımız Zeka Gücü sınıfı açılışıyla, teknolojik alanda da zenginleştiriyoruz. Bu sınıflarda tam BİLSEM'e göre işler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında Zeka Gücü sınıfları projesiyle de çok kıymetli ve önemli bir iş birliği yürütülüyor.

Tüm BİLSEM'ler bu sınıflarla donatılana kadar sürecek. Turkcell'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz kendilerinden memnunuz. Özel yetenekli çocuklar Allah'ın insanlığa armağanı. Bu şekilde görüp, yetiştirip, ülkemize kazandırırsak tüm insanlığa hizmet edecekler. Kazanan ülkemiz olacak, insanlık olacak."

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş de Turkcell'in gelirlerinin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırdığını belirterek, "Burada gördüğüm enerji beni çok mutlu etti. Heyecanım arttı. Daha çok iş yapalım ki bu projeler de artarak devam etsin. Projelerimizdeki önceliklerimiz; Türkiye’nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği sunması ve sürdürülebilir olması... Bu çalışmalarda yerli ve milli teknoloji üretimi ile Türkiye’nin yerlileşme vizyonuna destek veriyoruz. Eğitim 2023 Hedefleri'ne paralel, özellikle Anadolu’daki özel yetenekli öğrencilerin, potansiyellerini geliştiren teknolojilere erişebilmelerini sağlıyoruz. Projelerimiz ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında da önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.







