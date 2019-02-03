"2019'da meyve suyu üretimimiz 100 milyon litreye çıkacak"

İSTANBUL (AA) - Aroma AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, geçen yıl Aroma'nın cirosunun 300 milyon liraya, meyve suyu üretiminin ise 90 milyon litreye yaklaştığını belirterek, "Litresel anlamda 2017'ye göre yüzde 5 büyüdük. 2019'da üretimimizin yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 100 milyon litreye ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in son çeyreğinde sanayi üretiminde gerileme yaşandığını, bu sıkıntıları ihracata yönelerek aşmaya çalıştıklarını ve başka konularda da aksiyon aldıklarını, bu kapsamda meyveli ve aromalı içecekleri de bünyelerine kattıklarını bildirdi.

Duruk, "Şu anda 4 tip ürünümüz oldu. Birincisi yüzde 100 ürünlerimiz meyve suyu olarak, ikincisi yüzde 40'a kadar olan nektarlarımız, üçüncüsü yüzde 10'dan başlayıp yüzde 25'e kadar olan meyveli içeceklerimiz, dördüncüsü ise yüzde 10'un altında olan aromalı içecekler..." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Aroma'nın cirosunun 300 milyon liraya, meyve suyu üretiminin ise 90 milyon litreye yaklaştığını belirten Duruk, "Litresel anlamda 2017'ye göre yüzde 5 büyüdük. Bu 90 milyon litrenin yüzde 17'sini ABD'den Çin'e kadar 30 ülkeye ihraç ettik. 2019'da üretimimizin yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 100 milyon litreye ulaşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatlarını artırmak için pazar arayışlarının sürdüğünü aktaran Duruk, dünyanın her yerine ihraç edecek ürünleri bulunduğunu, radarlarında tüm ülkelerin olduğunu bildirdi.





- "Geçen yıl Türkiye'de toplam meyve suyu üretimi düştü"





Mahmut Atom Duruk, yıllık kişi başına düşen meyve suyu tüketiminin ABD'de 40 litre, Almanya'da 30 litrenin üzerinde, Hollanda'da 30 litreye yakın, Avusturya ve Fransa'da 25 litre civarında olduğunu, Türkiye'de 7-8 litreye kadar gerilediğini kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'de toplam meyve suyu üretiminin düştüğünü bildiren Duruk, bu düşüşte bilimsel temeli bulunmayan söylemlerin etkili olduğunu vurguladı.

Düşük meyve suyu tüketiminin vücuda mineral ve vitamin alınmadığı için topluma ilaç olarak döneceğini belirten Duruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha çok gribe yakalanırız, vücut direnci daha çok düşer, hastalıklara daha çok yakalanırız. Hiçbir bilimsel temeli olmayan bu söylemlere kulak asmamak, akademik ve bilimsel açıdan konuşanları dinlemek lazım. Türkiye, en çok meyve suyu ihracatını ABD'ye yapıyor ve ABD'lilerin yıllık meyve suyu tüketimi bizimkinin 5 katı... Bir sıkıntı yaşanacak olsa neden Avrupa, ABD bizden meyve suyu alsın? Ayrıca, bu konuda çok sıkı denetimler var. Meyve suyu zararlı olur mu? İçinde vitamin, mineral, kalori var. İçine kattığımız doğal şekere yüksek enerji ve beynin çalışması için vücudun ihtiyacı var."