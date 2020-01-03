2019 yılı enflasyon oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YeniProgramı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti. Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,51 olmuştu.