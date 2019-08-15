2019 Ağustos Ayı Maaş E-Bordrosu İncele İndir

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU
Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.
Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Ağustos/2016 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.
Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir. Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 09:35