2019 Ağustos Ayı Maaş E-Bordrosu İncele İndir

2019 Ağustos ayı maaş bordrosu yayınlandı. Tıkla Ağustos 2019 Maaşını Öğren. İndirmek İçin Haber Detayını İnceleyiniz

2019 Ağustos Ayı Maaş E-Bordrosu İncele İndir
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MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU
Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.
Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Ağustos/2016 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.

2019 AĞUSTOS AYI E-BORDRO İÇİN TIKLAYIN

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 09:35
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