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2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul'da hisse senetleri, 2017'de ortalama yüzde 47,60 artış ile başlıca yatırım araçları arasında en fazla kazandıranı oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 20:09
2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hisse senetleri, 2017'de ortalama yüzde 47,60 artış ile başlıca yatırım araçları arasında en fazla kazandıranı oldu.

2016 yılını 78.138,66 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2017'yi 115.333,01 puanla rekor seviyeden tamamladı. Endeksteki yıllık artış 37.194,35 puan ve yüzde 47,60 olarak gerçekleşti. Böylece, bu yıl yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran borsa oldu.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 21,13 artarak 2017 yılında 158,80 lira oldu. Geçen yılın sonunda 131,10 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2017 yılının son işlem gününde 158,80 lira olarak gerçekleşti. 2016 yılını 877,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 1.062,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 21,09 artış kaydedildi.

ABD doları da 2017 yılını önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 7,69 olurken, avronun satış fiyatında ise yıllık bazda yüzde 22,48 yükseliş görüldü.

2017 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 12,95 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 14,69 oldu.

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Ekonomi
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