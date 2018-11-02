2017'de 61,5 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi

ANKARA (AA) - Geçen yıla ilişkin vergilendirme döneminde 61,5 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuku gerçekleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı nisan ayında 741 bin 315 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleriyle 333 milyar 980 milyon 582 bin 19 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 61 milyar 511 milyon 546 bin 622 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu dönemde her bir mükellef kurum ortalama 450 bin 525 lira matrah beyan ederken, bu matrah üzerinden ortalama 82 bin 976 lira kurumlar vergisi tahakkuku gerçekleşti.