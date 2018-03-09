'2017 yıl sonu itibarıyla ilave 1 milyon 500 bin istihdam sağladık'

ARTVİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 681 bin üyelerine düşük faizli kredi, faizsiz kredi ya da kefaletle kolaylık sağladıklarını belirterek, "Bu sayı faaliyet gösteren üyelerimizin yüzde 68'ine tekabül ediyor. Geçen yıl yüzde 11'le büyümede dünya birincisi olduysak arkasındaki nedenlerden biri bu." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sarp Sınır Kapısı'ndaki genişletme çalışmalarının TOBB tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.

Çalışmalar tamamlandığında yılda 7 milyon kişinin giriş çıkış yaptığı kapının kapasitesinin iki katına çıkacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB'un bu çalışmasının sadece Sarp'a değil, tüm Karadeniz sahilinin ekonomisine canlılık getirecek bir yatırım olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli'nin bölge için çok önemli olduğunu, tünel sayesinde işlerin biraz daha rahatladığını anlattı.

Deniz üzerinde Artvin-Rize ortak havaalanı inşa edileceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Artvin bu yatırımlarla daha da güçlenecek. Ulaşım olmazsa ne dünya ekonomisine ne de dünya insanına kavuşursun. Karayolumuz var, havaalanı yapılıyor. Demiryoluna ihtiyacımız var. Hopa-Batum arasına yapılacak demiryolu Hopa'yı dünyaya açacak." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un son zamanlarda çok önemli iki adım attığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskiden faaliyet belgesi almak için odaya gitme mecburiyeti vardı. Şimdi bu bitti. Cep telefonunuzdan, evinizden, ofisinizden online bağlanıp her türlü belgeyi alabileceksiniz. Odalarımız tarafından tüm Türkiye'de bu hizmet devreye alındı. Online olarak 1 milyon 500 bin üyemize bu hizmeti vermeye başladık. Eskiden bir şirket kurmak istediğiniz zaman 7 ayrı kapıya gidiyordunuz. Şimdi bu sayı bire indi. Odaya gelip bir saat içinde şirketini kurup, faaliyete geçebiliyorsun. Eziyet yok. Dünyada en gelişmiş ülkelerde şirketler nasıl kuruluyorsa bizde de öyle gerçekleşiyor. Sadece bir imza. Bunlar üyelerimize ve girişimcilerimize yönelik kolaylıklar."

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıyı aşmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Hisarcıklıoğlu, "Mevduat faizi yüzde 15, biz 9,9 ile üyelerimize 5 milyar lira kredi imkanı çıkardık. Bunu bankalar vasıtasıyla tüm üyelerimize dağıttık. KOSGEB'den 50 bin lira faizsiz, 3 yıl vadeli ve 1 yıl ödemesiz krediden 290 bin üyemizi faydalandırdık. Yaşayan üye sayımız 1 milyon. Üyelerimizin yüzde 29'u bu krediden faydalandı. 681 bin üyemize düşük faizli kredi, faizsiz kredi ya da kefaletle kolaylık sağladık. Bu sayı faaliyet gösteren üyelerimizin yüzde 68'ine tekabül ediyor. Geçen yıl yüzde 11 ile büyümede dünya birincisi olduysak arkasındaki nedenlerden biri bu." diye konuştu.

"Her yıl 1 milyon insana iş bulmak zorundayız"

Hisarcıklıoğlu, kendileri için en önemli konulardan birinin de işsizlik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin gelecekte de bugün de en önemli sorununu işsizliğin oluşturduğunu söyledi.

Her yıl 1 milyon gencin istihdam piyasasına girdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "10 sene sonra bu rakam yılda 1,5 milyon olacak. Her yıl 1 milyon insana iş bulmak zorundayız. Bulamazsak yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkarız. Devlet eliyle bunlara iş bulmak mümkün değil. Peki nerede sağlayacağız? Özel sektörde. Özel sektör olarak istidamın üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. En büyük şikayetimiz bu. Hem bir taraftan 'işsizlik problem' diyoruz hem de ödediğimiz vergi yüküyle dünyada birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 2017 öncesi vergi yüklerinin azaltılması için devlet büyüklerinden talepte bulunduklarını ve bunun karşılığında da her üye adına bir kişi istihdam etme sözü verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2017 yıl sonu itibarıyla ilave tam 1 milyon 500 bin istihdam sağladık. Allah sizlerden razı olsun. Tarihimizdeki en büyük istihdam oranıydı bu. 1 milyon 500 bin genç işe başladı. 2018 yılı ilave teşvikleriyle bu yıl itibarıyla işe aldığınız kişilerde vergi sıfır. Bu üç yıl itibarıyla devam edecek. Bundan faydalanın. Bunlar gibi çeşitli teşvikler var. Devlet, her yanımızda çalıştırdığımız kişi başına bize ilave 100 lira verecek. Kaç kişi çalıştırıyorsan artı 100 lira. Devletimizin geçmişte verdiği teşviklerden özel sektör yararlanmamış. Türkiye'nin en kurumsal firmalarının bile devletin geçmişte verdiği teşviklerden faydalanmadığını gördük. Büyük şirketlerin bile haberi yok, küçük ve orta boy işletmenin nereden haberi olsun?"

Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 140 ülke arasında 60'ıncı sırada yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu, Türkiye'de iş yapmanın ne kadar zor olduğunun bir göstergesi. Buna rağmen sizler bu ülkeyi rekor büyümeye kavuşturdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Kolay iş yapmanın önünü açmak için gerekli çalışmaları yaptık. Gerekli yasal düzenlemeleri hükümetimiz hazırladı. Muhalefetin de desteğiyle yasa Meclisten geçti." dedi.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu ile Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, hizmet binasının açılışını yaptı.

Muhabir: Yusuf Okur