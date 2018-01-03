2017 ihracat rakamları

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin çalışmaların bittiğini belirterek, "Bunu bir törenle ocak ayı içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiye kadar sonuçlandırdığımız projeler 80 milyar liraya yakın." dedi.

Bakan Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Wyndam Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. Zeybekci, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

Geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2016'ya göre 4,7 puan azalışla yüzde 67,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin 2017'de toplam (genişletilmiş) ihracatının 211,6 milyar dolar, toplam ithalatının 256,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 468 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını söyledi. Dış ticarete genişletilmiş çerçeveden bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,6'ya yükseldiğine işaret eden Zeybekci, bu rakamı ilk etapta yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Zeybekci, 7,6 milyar insanın yaklaşık 75 trilyon dolarlık bir katma değer ürettiği dünyada, yıllık 16 trilyon dolarlık ihracat yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin 2002'de küresel ihracattan yüzde 0,55, 2008'de yüzde 0,81 pay aldığını hatırlatan Zeybekci, geçen yıl bu oranın yüzde 0,97'ye yükseldiğine dikkati çekti. Türkiye'nin, son 15 yılda dünya ihracatından aldığı payı ikiye katladığının altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapmamız gereken marka-tasarım ve teknolojiye dayalı katma değer üreterek ihracat gerçekleştirmektir. Çünkü küresel ekonomide yalnızca marka-model ve teknolojiye dayalı katma değer üreten ülkeler 'zengin ülkeler' sınıfına geçebiliyor."

- "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi çalışmaları bitti"

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'nin, Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesi olduğunu dile getiren Zeybekci, "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin çalışmalarımız bitti. Bunu bir törenle ocak ayı içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiye kadar sonuçlandırdığımız projeler 80 milyar liraya yakın." diye konuştu.

Zeybekci, 2017 yılının 3 çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyümeye ihracatın 1,45 puanlık net katkısı olduğunu, yatırımların da 2,31 puan katkı sağladığını bildirdi.

Geçen yıl Bakanlık tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde yüzde 49, yatırımlar kapsamında öngörülen istihdamda yüzde 63 ve yatırım tutarlarında yüzde 81 olmak üzere 178 milyar lira tutarında artış görüldüğünü aktaran Zeybekci, "Yatırımlara, 80 milyar liralık proje bazlı yatırımları da ilave ettiğimizde 2018 yılının ilk çeyreğinde bu çeyrek trilyon demek... 2018'de ithalatımızın 230 milyar dolar seviyesinde olmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi"

Zeybekci, Türkiye'nin üretimini yapısal olarak dönüştürecek, cari açığı azaltacak Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında haksız rekabete karşı içerideki üreticileri koruyan tedbirleri almaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu yıldan itibaren 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Teşvik Sistemi'nin devreye girdiğini söyledi.

AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde geçen yıl duraksama yaşandığını anımsatan Zeybekci, son görüşmeler sonucu 2018'de bu konuda çok önemli sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi. İngiltere ile Brexit sonrası ticaretin devam etmesiyle ilgili teknik mutabakatı sağlayan ilk ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Zeybekci, bu konudaki görüşmeleri devam ettirdiklerini bildirdi.

Zeybekci, 2017 yılında gerçekleşen 157,1 milyar dolarlık ihracatın "tarih" olduğunu dile getirerek, "Cesaretle, ümitle ve geniş bir vizyonla ihracatımızı artırarak bu ülkeyi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için her gün çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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