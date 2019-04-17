‘’15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yurt içinde hala Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılmasının, bu fikrin empoze edilmeye çalışılmasının 15 Temmuz zihniyetin ekonomik ayağının devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısının üçüncüsü Denizli’de gerçekleştirildi.

Raporun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımların devam etmesi çağrısında bulundu.

Aydın, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında henüz bir anlaşmanın sağlanamamış olmasının küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının hesaplamalarına göre küresel ticaretin yüzde 2,5'i 2018 yılında uygulanan gümrük vergilerinden etkilenirken, uygulanması gündemde olan yeni gümrük vergileriyle bu oranın iki katına çıkabileceği ifade edilmiştir. Ticaret savaşları nedeniyle küresel talepte görülen daralma dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamayı beraberinde getirmiş, özellikle ülke ekonomilerinin üretim kısmını olumsuz yönde etkilemiştir."

- Sürdürülebilir büyüme ve istihdam temel hedef

Nisan ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı kapsamında planlanan yapısal dönüşüm adımlarını açıkladığını anımsatan Aydın, "Buna göre sürdürülebilir büyüme ve istihdam temel hedefleri doğrultusunda finansal sektör, enflasyon ve bütçe alanlarına yoğunlaşıldığı ifade edilmiştir. Program kapsamında öne çıkan yapısal adımlar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, sektörün aktif kalitesinin artırılması, kredilerin stratejik olarak belirlenen enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim sektörlerine yönlendirilmesi, gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlarla enflasyonla mücadele, sıkı maliye politikasının sürdürülmesi ve vergi reformu olarak sıralanmıştır." " değerlendirmesinde bulundu.

- “Yapısal reformda gıda enflasyonu ile mücadele öncelenmiştir”

Aydın, "Yeni Ekonomi Planı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" paketinde enflasyonda en önemli sorunun gıda alanında yaşanmasından dolayı yapısal reformların bu alana yoğunlaşacağının bildirildiğini ifade ederek, gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformun "Tarımda Milli Birlik Projesi" olacağı ve bu projenin mayıs ayında duyurulacağının belirtildiğini anımsattı.

- Denizli’nin İhracatı İthalattan Fazladır

Aydın, Denizli 2002 yılında 680 milyon dolar ihracata sahipken bu rakamın 2018'de 3 milyar 109 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Denizli’nin Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 1,8, 2018 yılında ise yüzde 1,86 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Mart ayında ise Denizli’nin ihracatı 286 milyon 726 bin dolar olarak gerçekleşmiş ve Denizli en fazla ihracat yapan iller arasında dokuzuncu sırada yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli’nin dış ticaret dengesine bakıldığında, her dönemde ihracatın ithalattan fazla olduğunun görüldüğünü bildiren Aydın, "2002 yılında 361 milyon dolar, 2010 yılında 397 milyon dolar ve 2018 1 milyar 120 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Denizli ekonomisi, sağladığı dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan şehirlerimizden biridir. Denizli İhracatçılar Birliği verilerine göre 2019 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) Denizli’nin ihracatı yüzde 4,86 azalmış ve 604 milyon 543 bin 906 dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında ise Denizli ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 azalarak 218 milyon 762 bin 827 dolar olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Ocak- Mart 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörler bazında Denizli’nin ihracatının yüzde 4,86 küçüldüğünü bildirdi. En büyük küçülmenin yüzde 11,43 ile madencilik ürünlerinde yaşandığını ifade eden Aydın, Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün de aynı dönemde yüzde 9,31 azaldığını ifade etti.





- 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor

Aydın, Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıkça ileriye dönük düşüncelerinin için çok büyük heyecanlar içerisine girdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyanın en nadide ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak, daha çok üreterek ülkemize en güzel bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Hepimizin malum. Dünya genelinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Yemen’de çatışmalar devam ediyor. Libya ve Sudan'da iktidar değişiklikleri yaşanıyor. İran ambargonun içine atılıyor. İsrail mevcut ilhaklarına yeni ilhaklar katıyor. İslam coğrafyasında yine birileri rahat durmuyor. Hal böyle iken, bize ne durmak ve ne de yavaşlamak yakışır. Aksine dünden daha güçlü bir azim ile gayret gösterip yetimin, mazlumun hamisi olmak ve adil bir dünya düzeni sağlayabilmek için daha çok gayret sarf etmeliyiz. Dünya beşten büyüktür mesajına uygun olarak büyüklüğümüzü ezilenlerin hakkı için ezenlere göstermeliyiz.

Yine bu minvalde 15 Temmuz hain darbesi sonrası ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları görmekteyiz. IMF Avrupa Masası Direktörü Thomsen’in açık açık Türkiye’ye mali yardımın sağlanması noktasında, hiçbir gayri resmi ve gizli görüşme olmadığını söylemesine rağmen ve Türkiye’nin para politikasını güçlendirecek önemli adımlar attığını vurgulamasına rağmen, içeride hala IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılması, bu fikrin empoze edilmeye çalışılması 15 Temmuz zihniyetin ekonomik ayağının devam ettiğinin göstergesidir. Kesinlikle bu algı operasyonuna kanmamalı, ülkemizin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlarımıza devam etmeliyiz. "

ASKON’un Denizli’de düzenlemiş olduğu ASKON Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısına AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve çok sayıda iş insanı katıldı.