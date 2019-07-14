İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimini önemli etkinliklerle değerlendirmeye, bu hain girişimin olumsuzluklarını mercek altına almaya başladı.

15 Temmuz gecesi yaşanan görüntülerden derlenen fotoğraflardan oluşturulan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi", Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın katılımıyla açıldı. 31 Temmuz'a kadar Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak sergide, akademisyenlerin katıldığı "milli irade" mitinglerinden görüntüler de yer alıyor.

16 Temmuz'da düzenlenecek konferanslarda Prof. Dr. Hasan Ünal, Türk dış politikası açısından 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirirken, Doktor Öğretim Üyesi Nuri Olur da tarihte demokrasi karşıtı hareketler üzerine konuşacak.



15 Temmuz belgeselinin de gösterileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, 17 Temmuz'da sona erecek.

