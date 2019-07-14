İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenliyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimini önemli etkinliklerle değerlendirmeye, bu hain girişimin olumsuzluklarını mercek altına almaya başladı.
16 Temmuz'da düzenlenecek konferanslarda Prof. Dr. Hasan Ünal, Türk dış politikası açısından 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirirken, Doktor Öğretim Üyesi Nuri Olur da tarihte demokrasi karşıtı hareketler üzerine konuşacak.
15 Temmuz belgeselinin de gösterileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, 17 Temmuz'da sona erecek.