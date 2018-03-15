ANKARA (AA) - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, internetten alışveriş yapan tüketici sayısının her geçen gün arttığını, bu durumun tüketici sorunlarının da artmasına yol açtığını belirtti.

Çakar, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla, Derneğin de üyesi olduğu Uluslararası Tüketici Örgütünün bu yıl için belirlediği "Adil ve Güvenilir Dijital Pazarlama" konusunda basın toplantısı düzenledi.

Turhan Çakar, dünya genelinde yapılan araştırma ve anketlere göre internet üzerinden alışveriş yapan tüketici sayısının her geçen gün arttığını, bununla birlikte yaşanan sorunlarda da artış görüldüğünü söyledi.

Bu sorunların başında sahtekarlık ve dolandırıcılığın geldiğini anlatan Çakar, geçen yıl yapılan bir araştırmaya atıfta bulundu. Çakar, global ölçekte 2013 yılına göre internet alışverişlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarında yüzde 19 artış olduğunu, 2015 yılında ise 500 milyon insanın kişisel bilgilerinin çalındığını aktardı.

Tüketicilerin, internetten alışveriş yaparken yöneldikleri firmaların güvenilir olup olmadığını araştırmaları gerektiğini vurgulayan Çakar, şöyle devam etti:

"İnternet üzerinden alışveriş yaparken adres çubuğunun yeşil olması gerekiyor. Eğer adres çubuğu yeşil değilse gönderilen bilgiler şifrelenmiyor ve herkese açık konumda oluyor. Firmanın faaliyet gösterdiği şehirde ticaret odasına kayıtlı olup olmadığı sorulmalı. Tüketiciler alışveriş yapacağı firmanın ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığı da araştırmalı."

Çakar, bu tür alışverişlerde ödemenin kargo teslimi sırasında yapılmasının daha güvenli olduğunu belirterek, "Kargo ve dağıtım şirketleri fatura ve irsaliye belgesi olmadan malı tüketiciye teslim edemezler. Tüketicinin paketin açılmasını istemesi durumunda da gönderici firmanın kabulüyle kargoyu açarak tüketiciye göstermek zorundadırlar." dedi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan satışların firmalarca değil kişiler tarafından yapıldığına, bunların da tüketici mevzuatı dışında kaldığına dikkati çeken Çakar, "Tüketiciler, bu mevzuat kapsamında haklarını arayamazlar. Bu nedenle mümkünse sosyal medyadan alışveriş yapılmamalı." diye konuştu.

Çakar, tüketicilerin cep telefonuyla alışveriş yapacakları zaman halka açık yerlerin kablosuz bağlantılarını değil, kendi internetlerini kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

İnternet ortamındaki dolandırıcı ve sahtekarların ilgili ve görevli kamu kuruluşlarına bildirilmesi gerektiğini ifade eden Çakar, "Dernek olarak ilgili ve yetkili kamu kuruluşlarına internet dolandırıcılığının önlenebilmesi için gerekli yasal, idari önlemleri almalarını ve eşgüdümlü çalışmalarını öneriyoruz." dedi.



