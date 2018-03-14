ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımızın sağlık hizmetlerini sorunsuz olarak almasında canla başla mücadele eden, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TESK Başkanı Palandöken, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlık hizmetlerini sorunsuz olarak almasında ve en iyi hizmeti vermek için canla başla mücadele eden, emek harcayan, gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklara ve başarılara imza atarak insan hayatı için çalışan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."