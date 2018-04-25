"106 ülkeye prefabrik yapı ihraç ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, kulübelerden ofis ve yaşam alanlarına kadar prefabrik yapı ürettiklerini belirterek, "Amerika'dan Rusya'ya, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya 7 kıtada 106 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Çankaya, Türkiye İktisadi Girişim ve İş ahlakı Derneği'nce (İGİAD) düzenlenen Ders Veren Tecrübeler başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin kuruluş aşamasından bahsetti.

Karmod'un prefabrik yapılar ürettiğini dile getiren Çankaya, prefabrik hazır evler, ofis ve yaşam konteynerleri, güvenlik kulübeleri ve büfeler, kurşun geçirmeyen zırhlı kulübeler yaptıklarını söyledi.

Çankaya, Karmod'un Amerika'dan Rusya'ya, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya 7 kıtada 106 ülkeye ihracat yaptığını kaydederek, Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Halihazırda üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini ifade eden Çankaya, sektörün yıllık toplam ihracatının 1 milyar dolar olduğunu, ancak kendilerinin 10 milyon dolarlık spesifik ürün ihraç ettiklerini anlattı.





- "Cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacağız"





Çankaya, Türkiye'de ürettikleri ürünleri demonte bir şekilde götürdüklerini ve o ülkelerde hızlı bir şekilde kurduklarını belirterek, özellikle Afrika ülkelerinde ciddi rağbet gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin Afrika'da Çin ve Hindistan ile rakip olduğunu dile getiren Çankaya, Çin hükümetinin barter sistemiyle Afrika'ya ihracat yapan şirketlerinin işlerini kolaylaştırdığını, Türkiye'nin henüz böyle bir sistem uygulamadığını bildirdi.

Çankaya, Orta Doğu, Amerika, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere toplamda 10 fabrika kurmayı hedeflediklerini kaydederek, yıllık ihracatı 10 kat artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu fabrikalarda ürün üretiminde kullanılan malzemeleri Türkiye'den göndereceklerini ifade eden Çankaya, böylece cari açığın kapatılmasına da ciddi katkı sunabileceklerini bildirdi.

Çankaya, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan sıkıntılardan bahsederek, bu sıkıntıların giderilmesi halinde Türkiye'nin ihracatının ciddi şekilde artacağını dile getirdi.







