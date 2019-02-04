"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı başladı

İSTANBUL (AA) - Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye & Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "Cargill, Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine güven duyuyor, çalışmalarımızı ve projelerimizi bu uğurda planlıyoruz." dedi.

Cargill tarafından, Türkiye'deki çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destek vererek, onların verimlilik ve kazançlarını artırma hedefiyle başlatılan "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının tanıtımı, Murat Tarakçıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarakçıoğlu, Cargill'in, verimliliği artırmak, çiftçilerin pazar erişimini geliştirmek ve çiftçilerin refahını iyileştirmek için global ölçekte çalıştığını belirterek, dünya genelinde yüz binlerce çiftçiye eğitimler vererek verimliliklerini ve karlılıklarını artırabilmelerini sağlayacak sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırma amacında olduklarını söyledi.

Türkiye'de, başlangıçta mısırda uygulanacak "1000 Çiftçi 1000 Bereket" kurumsal sosyal sorumluluk programıyla çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla buluşması amacında olduklarını dile getiren Tarakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Cargill, Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine güven duyuyor, çalışmalarımızı ve projelerimizi bu uğurda planlıyoruz. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, uzun soluklu bir proje. Tarımda dijital ve sosyal dönüşümü hedefliyoruz. Tarımda sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırarak, çiftçi ve ülke refahına katkı sağlama hedefindeyiz. Çiftçilerimizin tarımla teknolojiyi birleştirerek, toprağından daha yüksek verim almasını ve daha etkin iş yönetimi yapabilmesini, bu sayede de refahının artmasını planlıyoruz. Bu konuda finansal okuryazarlık çok kıymetli, bu alanda katacağımız çok şey var. Mısırını kullandığımız çiftçilerimizin refah düzeyinin yükseldiğini görmek bizim için önemli."

Ulaşacakları çiftçi sayısı ve erişilecek bölgeler ile projenin öneminden bahseden Tarakçıoğlu, ilk sene ürün olarak mısırı hedeflediklerini bildirdi.

Tarakçıoğlu, projenin uzun soluklu olacağına işaret ederek, devamında başka ürünlerin de ekleneceğini aktardı.





- Projeden





Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" adını verdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye'deki çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destek verip, verimlilik ve kazançlarını artırmayı hedefliyor.



İlk yıl, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir'de mısır tarımı yapan 1000 çiftçi ile yürütülecek programda alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından zirai ve teknik danışmanlık sağlanırken, yenilikçi dijital araçlara erişim sağlanarak çiftçilerin refahını artıracak tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Program aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimlerini de kapsıyor. 22 ziraat mühendisinin görev alacağı programda, 1000 çiftçi ekim öncesi ziyaret edilerek tarlalarında dijital toprak analiz cihazı ile toprak analizi yapılacak ve ekimden hasada kadar, doğru gübreleme, sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda verilecek danışmanlık hizmetinden yararlanacak.

Çiftçiler 444 5 175 numaralı telefon hattından ulaşabilecekleri 1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma Hattı kanalıyla her türlü zirai problemlerini uzman ziraat mühendislerine danışırken, Çiftlik Yönetim Sistemi online portalı ile de tarlalarını bir işletme gibi yönetme imkanı bulabilecek.



Program kapsamında belirlenen lider çiftçilerin tarlalarına, kurulacak sensör istasyonları (sıcaklık, nem ve yakın kızılötesi spektrometre) ve uydular aracılığı ile toprak, hava ve bitki gelişimi düzenli olarak takip edilecek.

Program sayesinde bilgiye dayalı yöntemlerin kullanılmasıyla tarımda sağlanacak dijital dönüşümün, geleneksel yöntemlerin kullanımına kıyasla çiftçilerin refahı üzerindeki katkısı ortaya konulacak.





- Çiftçilere finansal okuryazarlık eğitimi





Türkiye'de çiftçinin topraklarına bir işletme bakış açısıyla bakabilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğundan yola çıkan Cargill, "finansal okur-yazarlık" konusunu da program dahilinde ele alıyor.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile yapılan iş birliği doğrultusunda, çiftçilere finansal okur yazarlık eğitimi verilecek. Bu eğitimlerin çiftçinin teknolojiyi tarım ile birleştirerek toprağından yüksek verim almasının yanı sıra, konuya daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak iş yönetimi yapabilmesi için destek vermesi planlanıyor.



Programın en önemli amaçlarından biri de, "Türkiye'de tarımda 2017 yılında 51,8 milyar dolar olarak gerçekleşen tarımsal hasılanın 2023 yılında 150 milyar dolar olması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak." olarak açıklandı.

Proje çerçevesinde yüzde 12'lik verimlilik artışı hedefleniyor.