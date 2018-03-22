"100 kişiden 80'i uçak biletini internetten alıyor"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Biletbayisi.com kurucusu Hüseyin Kodet, "Artık uçak biletleri, kazak, gömlek gibi internetten alınan ürünlerden oldu. Şu an Türkiye'de dış hat uçak biletlerinin yüzde 25-30 civarı, iç hat uçak biletlerinin ise yüzde 80'i online alınıyor." dedi.

Kodet, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk tüketicisinin uçak bileti satın alma eğilimlerine ilişkin bilgi verdi.

Türk toplumunun e-ticaret standardının yükseldiğine dikkati çeken Kodet, şunları söyledi:

"E-ticarette 2018 yılı 2017 yılından daha iyi geçecek. Artık uçak biletleri, kazak, gömlek gibi internetten alınan ürünlerden oldu. Şu an Türkiye'de dış hat uçak biletlerinin yüzde 25-30 civarı, iç hat uçak biletlerinin ise yüzde 80'i online alınıyor, yüz kişiden 80'i artık uçak biletini internetten almayı tercih ediyor.

Biletbayisi.com'da online alışveriş yapan müşterilerimizin yüzde 75'i mobilden, yüzde 25'i masa üstünden alışveriş yapıyor. Sektör geneline bakıldığında bu oranının yüzde 50-50 olduğunu söylemek yanlış olmaz. Geleceğin dünyası herşeyin dijital olduğu bir dünyaya doğru gidiyor. E-ticaret geleceğin dünyasının en önemli partnerlerinden biri olacak."





- "2017'de yurt dışına çıkan Türklerin yaklaşık yüzde 10'u Yunanistan'ı tercih etti"





Biletbayisi.com Seyahat Analisti Ayşe Yaman da 2017 yılı verilerine ilişkin bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl yurt içinde en çok tercih edilen illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon ve Van olduğunu belirten Yaman, yurt dışı en çok tercih edilen ülkelerin ise Yunanistan, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, ABD, İran olduğunu söyledi.

Yaman, 2017'de yurt dışına çıkan Türklerin yaklaşık yüzde 10'unun Yunanistan'ı tercih ettiğine dikkati çekerek, Rus turistlerin oranında da geçtiğimiz yıl büyük artış görüldüğünü aktardı. Gerek iş için gerekse yeni yerler keşfetmek için günübirlik ya da kısa zamanlı seyahatlerin daha çok tercih edildiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Yurt dışı uçak biletleri tercih edilirken uygun fiyatları olmasının yanı sıra yolcular aktarma süresine ve bagaj hakkı konusunda da oldukça titiz davranmakta. İnternet üzerinden seyahat satışları büyük hızla artmakta. Local ve fiziki pazar kavramı yavaş yavaş tarihe karışırken tüm dünya tek bir pazar haline geliyor. Hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle yolcu sayısında bir önceki yıla göre artış görülmekte. Bu hızlı artışın da etkisiyle pazar yerinin büyümesi ve buna dayanarak bilet fiyatlarında önceki yıllara göre düşüş görülüyor. Sektörde artık rekabetin etkisiyle tüketici için uygun, kaliteli ve sürekli hizmet sağlanıyor.

E-ticarete yönelen tüketici tercihleri daha çok ucuz uçak bileti almanın yanı sıra iptal, iade ya da değişiklik yapmak istediğinde Biletbayisi.com gibi 7/24 hizmet alabileceği firmaları tercih ediyor. Türkiye'de e-ticaret ve uçak bileti e-marketleri çok hızlı gelişiyor. Sektörde satın almalar genelde e-ticaret yatırımcısı fonlarla yapılmakta iken, yatırım yapmayan ya da gelişim evresine ayak uyduramayan firmalar ise kapanıyor. Uçak bileti satın almalarda kur artışından dolayı genel olarak müşterilerimize döviz yükselişini ve kur artışını yansıtmamaya özen gösteriyoruz."

Yaman 2017 yılında iç hat yolcu sayısının 109 milyonun, dış hat yolcu sayısının 83 milyonun üstünde olduğunu anımsatarak, "2018 yılında iç hat yolcu sayısının 116 milyon 55 bin, dış hat yolcu sayısının 99 milyon 800 binlere ulaşacağı öngörülüyor." diye konuştu.



