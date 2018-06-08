10 kişiden 4’ü Babalar Günü tarihini bilmiyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com’un bin 500'ü aşkın online alışveriş kullanıcısıyla gerçekleştirdiği Babalar Günü araştırmasına göre, 10 kişiden 4’ü her yıl haziran ayının üçüncü pazarına denk gelen Babalar Günü’nün bu yılki tarihini bilmiyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Türk online alışveriş kullanıcısının Babalar Günü hediye ve kutlama tercihlerini ölçmek üzere bin 500 kişi üzerinde yaptırdığı online anket, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü bu yılki Babalar Günü’nün hangi tarihe denk geldiğini bilmediğini belirtti. Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan ve bu yıl 17 Haziran’a denk gelen Babalar Günü için katılımcıların yüzde 27’si 10 Haziran, yüzde 11’i 24 Haziran, yüzde 6’sı ise 3 Haziran tarihini ifade etti.

Babalar Günü hediye tercihleri sorusuna katılımcıların yüzde 40’a yakını "kişiselleştirilmiş" bir hediye alacağını belirtirken, baba olan katılımcıların yüzde 86’sı da o güne özel hediye beklediğini aktardı.

Bu güne özel "kişiselleştirilmiş" bir hediye tercih eden çocukların yanı sıra babalar da o gün için "bir arada olmanın en güzel hediye" olduğunu dile getirdi.

Araştırmaya göre, Babalar Günü hediye bütçesi ise 50-250 lira arasında değişiyor.

