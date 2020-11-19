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1 kg Altın ne kadar? Kaç lira? 19.11.2020
1 Kilo Altın Fiyatı Bugün Ne Kadar
Ekonomi 19.11.2020, 16:11
19 KAsım 2020 tarihi itibari ile 1 KG ALTIN 452 Bin 580 TL olarak gözüküyor..
ALTIN (TL/GR)
452,58
22 Ayar Bilezik
418,50
Altın (ONS)
1.863,07
Cumhuriyet Altını
2.948,40
Yarım Altın
1.473,50
Çeyrek Altın
736,80
2.980,87
Kulplu Reşat Altını
2.983,09
22 Ayar Altın TL/Gr
410,33
18 Ayar Altın TL/Gr
198,84
14 Ayar Altın TL/Gr
254,03
Kapalicarsi Ziynet 2.5
7.272,98
Kapalicarsi Ziynet 5 li
14.735,20