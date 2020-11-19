1 kg Altın ne kadar? Kaç lira? 19.11.2020

19 KAsım 2020 tarihi itibari ile 1 KG ALTIN 452 Bin 580 TL olarak gözüküyor..

ALTIN (TL/GR)

452,58

22 Ayar Bilezik

418,50

Altın (ONS)

1.863,07

Cumhuriyet Altını

2.948,40

Yarım Altın

1.473,50

Çeyrek Altın

736,80

Reşat Altını

2.980,87

Kulplu Reşat Altını

2.983,09

22 Ayar Altın TL/Gr

410,33

18 Ayar Altın TL/Gr

198,84

14 Ayar Altın TL/Gr

254,03

Kapalicarsi Ziynet 2.5

7.272,98

Kapalicarsi Ziynet 5 li

14.735,20