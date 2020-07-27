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YKS’de Nevşehir’den ilk kez Türkiye birincisi çıktı
ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN YKS SONUÇLARI SONRASINDA NEVŞEHİR TARİHİNDE İLK KEZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARTTI. KARDELEN KOLEJİ LİSE MÜDÜRÜ MÜRSEL MERT, “İLİMİZDE DAHA ÖNCE GEÇEN YILDA ÖĞRENCİLERİMİZ VAR. ANCAK BİZ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ İSTİYORDUK. BU BAŞARI BİZİM KADROMUZA LAYIKTI. BİZ ÇÜNKÜ BÖLGENİN EN İYİ KADROSUNA SAHİBİZ. BİZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BİREBİR İLGİLENDİK. HÜSEYİN KAĞAN ÖZDEMİR’İN YANI SIRA BİR ÇOK ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE DERECELERİ ELDE ETTİ” DİYE KONUŞTU.
Eğitim 27.07.2020, 12:13
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre Nevşehir Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu. Nevşehir, YKS’de ilk kez Türkiye birincisi çıkardı.
Nevşehir’den ilk kez Türkiye birincisi çıktı”
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında Nevşehir tarihinde ilk kez Türkiye birincisi çıkarttı. Kardelen Koleji Lise Müdürü Mürsel Mert, “İlimizde daha önce geçen yılda öğrencilerimiz var. Ancak biz Türkiye birinciliği istiyorduk. Bu başarı bizim kadromuza layıktı. Biz çünkü bölgenin en iyi kadrosuna sahibiz. Biz öğrencilerimiz ile birebir ilgilendik. Hüseyin Kağan Özdemir’in yanı sıra bir çok öğrencimiz Türkiye dereceleri elde etti” diye konuştu.