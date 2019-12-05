Yazar Temirağa Demir'den Altınyıldız Eğitim Kurumlarında Söyleşi

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında yazar-şair Temirağa Demir, söyleşi ve dinleti için gençlerle bir aradaydı.

Nevşehirin ve Türkiye’nin en seçkin okullarından olan Altınyıldız Kolejinde gençlere meslek seçiminin önemini anlatan özgüven ve hayatta başarılı ve mutlu olma formüllerini örneklerle açıklayan yazar Temirağa Demir seslendirdigi şiirlerle de beğeni topladı.

Gençlerin artık daha fazla okuduğunu ve Nevsehir'in de bu anlamda önemli bir yerde olduğunu belirten yazar, özgüvenli bir birey olmanın da önemine değindi.

Soru cevaplarla sona eren söyleşi sonrasında yazar Demir kitaplarını imzaladı.