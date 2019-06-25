Yaz Okulunda Tatil Tadında Eğlenerek Öğrenmeye Devam, Bahçe İşi Bizden Sorulur

Altınyıldızlılar bahçemizin rengine renk katalım dediler ve çiçekçiden seçtikleri çiçekleri bahçemize diktiler. Çiçekçimiz de bize çiçekler hakkında bilgiler verdi. Çiçeklerin suyla, gübreyle, güneşle ve sevgiyle büyüdüğünü, çiçeklerle nasıl ilgilenilmesi gerektiğini anlattı.

Çiçeklerin isimlerini, özelliklerini anlatarak çocuklarımızı bilgilendirdi. Her çocuk çiçektir. Bahçemizdeki renklere renk katan çocuklarımız doğayı koruyacaklarına söz verdiler.

Çocuklarımız okuldaki arkadaşlarını düşünerek onların da çiçekleri olsun dedi ve arkadaşlarına çiçek aldılar. Gönülleri zengin, sevgiyi paylaşan Altınyıldızlılara düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Bahçemizde çiçeklerini eken öğrencilerimizle eğlenerek öğrenmeye devam ediyoruz.

Sevgi paylaştıkça çoğalır.

Bizi misafir eden Kültür Çiçekçiliğe teşekkür ederiz.

MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU….