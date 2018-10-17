Üniversite Sınavı Şampiyonu Altınyıldız Liselerinde Akşam Etütleri Devam Ediyor

Hafta sonu kursları, hafta içi etütleri ve deneme sınavlarının yanı sıra, okul çıkışlarında etüde kalan istekli 12.sınıf öğrencileri öğretmenler eşliğinde Ekim ayı içerisinde saat 22.30 a kadar okul kampusunda ders çalışmaktadır. Akşam etüdüne katılan öğrenciler,

”Birçok konu eksiğimizi tamamlama imkânı buluyoruz. Sorularımızı çözüyor, konu tekrarları yapıyoruz. Müsait öğretmenlerle çalışabiliyoruz.

Başarı, emek ve özverili çalışmayı gerektiriyor. Çalışmaların sürekliliği de önemli.20 yıldır Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız başarı geleneğini inşallah 2019 yılında biz devam ettireceğiz. Karınca misali çalışıyoruz. Altınyıldız Koleji Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”dediler.

Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Liseleri, her yıl Üniversite sınavlarında çeşitli puan dallarında Nevşehir birincilikleri ve Türkiye dereceleri kazandırmaktadır.

2018 Üniversite Sınavlarında her yıl olduğu gibi Nevşehir birinciliklerini Altınyıldız Liseliler kazanmıştır.

Türkiye 87.556.1372.1653.1801.2035.2307.2357.2433.2514.3417.3585.liği ve daha nice dereceleri kazanan öğrencilerimiz gururumuz olmuştur.

2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre Altınyıldız Koleji öğrencilerinden 144 ‘ü daha Üniversiteli olmuştur.

Mezun verdiğimiz 17 yılda 116 sı Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 1259 öğrencimizi Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

2018 Üniversite Sınavında Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, BOĞAZİÇİ, ODTÜ, BİLKENT ve HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ(ing)’ ne yerleşmişlerdir.

Öğrencilerimiz,2019 Üniversite sınavlarında yine Türkiye’nin en seçkin üniversitelerini kazanma hedefindedir.

TÜBİTAK ve Uluslar arası Proje yarışmalarında, çeşitli spor yarışmalarında Dünya dereceleri ve Türkiye 1. liklerini de kazanan Özel Altınyıldız Liselerinde başarı geleneği her yıl artarak devam ediyor.

2018-2019 1.yarıyıl akşam etütleri devam ederken 2. Yarıyıl düzenlenecek akşam etütlerinde, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Geometri, Tarih ve Coğrafya derslerine yer verilecektir.

Eğitimde mükemmel sonuçlara ulaşmak için büyük fedakârlıklarla gece gündüz çalışan Altınyıldız Koleji öğrencilerini, velilerini, başarılı öğretmen kadromuzu ve yöneticilerini kutlarız.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 09:25