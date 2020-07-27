Üniversite Ölçeğinde Bir Lise, ‘‘Altınyıldız”!

Modern kampusü, öğretmen kadrosu, eğitim anlayışı, 23 yıldır her geçen gün artan başarı çizgisiyle Türkiye’nin en kaliteli özel okulları arasında yer alan Altınyıldız, üniversite ölçeğinde bir lise olarak dikkat çekiyor. Standartlarını her geçen gün geliştiren Altınyıldız Koleji, lise tercih edecek öğrencilerin ilk adresi oluyor.

Mezun verdiği 18 yılda 1403 öğrencisini Türkiye'nin seçkin üniversitelerine gönderme başarısı elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumlarına Lise 9.sınıf ve lise ara sınıfların kayıtlarına, öğrenci velileri ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Kapasitesi ve kalitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ve en başarılı Özel Fen Liseleri ve Özel Anadolu Liseleri arasında yer alan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde 9.sınıfların şubelerine ek şubeler açılmış, az sayıdaki boş kontenjanlara kayıtlar yapılmaktadır.

Her yıl yüzlerce öğrencinin kaydının yapıldığı, Nevşehir’in en büyük ve en başarılı Özel Liselerini bünyesinde bulunduran Altınyıldız; güçlü başarılı öğretmen kadrosu, birbirinden başarılı öğrencileri ve mükemmel fiziki yapısıyla kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatı sunmaktadır.

Lise kayıtlarımıza büyük ilgi gösteren velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ ALTINYILDIZ KAZANDIRIR!

Üniversite sınavında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye 78.liğini kazanarak, Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji, öğrencilerinin Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleşmelerinin mutluluğunu yaşamaktadır.

2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 144 Altınyıldızlı daha üniversiteli olmuştu.

2019 üniversite sınavı şampiyonu öğrencilerimiz,

13 Tıp, 8 Hukuk, 46 Mühendislik-Mimarlık, 6 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık, 15 Eğitim Fakültesi, 2 Mütercim - Tercümanlık, 26 Sağlık Bilimleri, 26 İşletme ve diğer fakülteler olmak üzere, BOĞAZİÇİ, KOÇ, HACETTEPE, ODTÜ, ANKARA, İSTANBUL gibi üniversitelere yerleşmişlerdir.

Yıllardır binlerce öğrenciyi en başarılı üniversitelere yerleştiren Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadrolarından birisine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi, başarılarını 2020 MSÜ’de devam ettirmiş ve 2020 Üniversite Sınavlarında çok başarılı sonuçlar olacağına inancımız tamdır.

2019 MSÜ Türkiye 4.lüğü kazanan öğrencilerimiz, 2020 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavında; Nevşehir’de ilk dereceleri; 2.3.4.5.kazanan öğrencilerimiz çeşitli puan dallarında TÜRKİYE’de; 439, 618, 677, 1077, 1319, 1436, 1715, 1737, 1852, 1947, 2090, 2130, 2298, 2891, 3576, 4032, 4221, 4240, 4784, 5289, 6009, 6138, 6273, 6850, 6956, 6996, 7160, 7432, 9341, 10759,11135, 12418, 12802, 12875, 12972, 13330, 15870, 13800, 18058, 18210 ve daha nice dereceleri elde etmişlerdir.

2020 MSÜ’de Altınyıldız Koleji toplu başarıda Nevşehir 1.sidir. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutlarız.

“ Başarılı bir gelecek, iyi bir Üniversite için Altınyıldız Koleji”