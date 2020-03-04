Uluslararası Olimpiyat FENBEG Altınyıldız’da Yapıldı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düzenlediğimiz fen bilimleri olimpiyatları katılan öğrencilerimizin bu yarışmalar için yetişiyor olması ve özgüvenlerini tazeliyor olmaları bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmaktadır.

FENBEG

Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf Fen bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Bu uygulamada öğrenciler soruları çözerken aynı zamanda boya kalemleri ve farklı aparatlarda kullanmaktadır. Bu şekilde öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu ölçme ve geri bildirim verme imkanı sunmaktadır.

Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesinin nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. Fenbeg sınavı Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır.FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Bu şekilde Fen okuryazarlığını bütün bilgi ve becerileri kapsayacak biçimde ölçebilmektedir.FENBEG testi öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak olimpiyatlara katılan öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.