Ulusal Olimpiyatlar Altınyıldız’da Devam Ediyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitim’de yenilikçilik ilkesinden ve öğrencilerin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla Ulusal düzeyde düzenlenen TALES matematik ulusal olimpiyatlarına katılmış ve olimpiyatlara Altınyıldız İlköğretim Kurumu Nevşehir’de ev sahipliği yapmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düzenlediğimiz matematik olimpiyatlarına katılan öğrencilerimizin bu yarışmalar için yetişiyor olması ve özgüvenlerini tazeliyor olmaları bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmaktadır.

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Tales Matematik Uygulaması öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak olimpiyatlara katılan öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.