Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Urgenç’ten Rektör Bağlı’ya ziyaret

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgeç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Yapılan seçimle birlikte göreve gelen Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Urgenç ve yönetim kuruluna ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, yeni görevlerinin hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Başkan Urgeç ziyaretlerinde Rektör Bağlı ile bir süre görüştü.