Türk Eğitim Sen; Okul İnternet Sitelerinde Atatürk Köşelerinin Aktifleştirilmesini İstedi

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç yaptığı açıklamada Okulların resmi internet sitelerinde Atatürk köşelerinin olmadığını, olanların birçoğunda ise Atatürk’ü tanıtan bilgilerin yer almadığını söyledi.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi bir dilekçe ile başvuru yaparak Milli Eğitim Bakanlığının okul internet siteleri yönergesine uygun olarak düzenlenmesini, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi örnek alınarak Atatürk’ü anlatan yazı, açıklama ve resimlerin okul sitelerine konulmasını istedi.

Tes. Nevşehir İl Başkanı Urgenç; Anayasamızda ve kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin öncüsü yapacak Türk Milletinin fertlerinin, Atatürk İnkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi, milli eğitim sistemimizin temel amacı olduğu, bu bağlamda; eğitim ve öğretim faaliyetinin, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde Atatürk köşelerinin tüm kurumlarımızın internet sitelerine eklenmesini talep ederek, takipçisi olduğumuzu belirtiyoruz. Dedi.