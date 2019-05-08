Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin NEVÜ’de

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen şöyleside “Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu” üzerine konuştu.

NEVÜ Türk Dünyası Kültür Topluluğu ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı tarafından ortaklaşa düzenlenen söyleşiye programına katılmak üzere üniversiteye gelen Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, program öncesi NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş ve hocaların hazır bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Gülsevin’e teşekkür ederek kendilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlı, ziyaret sonunda plaket takdiminde bulundu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin daha sonra Rektör Bağlı ve beraberindekiler eşliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne geçerek burada “Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu” üzerine söyleşide bulundu. Türkçenin günümüzde ve gelecekteki durumuna değinen Gülsevin, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını ve kimliğin bir parçasını olduğunu söyledi. Gülsevin konuşmasında “Türkçe Türklerin konuştuğu bir dildir. Türk, bir nesle adı, bir rengin adı, bir kişinin veya bir etnik gurubun adı değil, Türk bir milletin adıdır. Kültür ve Türk Tarihçileri de Türk Dilini ve Türk Kültürünü bir ırmağa benzetirler ve bu ırmak bir yerlerden doğmuştur. Nasıl ki, ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkiler ise, Türk dili ve Türk kültürü de bütün Avrasya’yı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl ki ırmak bu dolaştığı bütün coğrafyadan ve coğrafi şekillerden etkilenirse Türk Dili ve Türk Kültürü de bütün bu coğrafyadan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Diğer ülke dillerinde de Türkçe kelimeler de görmek mümkündür. Çünkü tarihin her döneminde değişik toplum ve milletler ile iç içe yaşamışız. Günümüz dünyasında da Türkçe, dünyada en yaygın ve zengin olduğu günleri yaşıyor. Çünkü bugün Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan Afrika, Rusya, Ukrayna ve bir çok Balkan ülkelerinde herkes Türkçe öğreniyorlar ve bunu hiçbir zorlama olmadan yapıyorlar. Buralarda ayrıca Milli Eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren kurslarımızın bulunmasının yanı sıra yine devletimiz bünyesinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü bütün dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğretiyor. Bu nedenlerden dolayı dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek.” diye konuştu.

Diğer taraftan dünyanın pek çok ülke televizyonlarında Türk dizilerine büyük rağbet olduğuna değinen Gülsevin, “Dizi filmlerinin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika’dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının %25’i Türkiye’ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde bir çok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor.” dedi.

Söyleşi sonunda Gülsevin’e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül, kendilerine plaket, Türk Dünyası Kültür Topluluğu ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı adına Prof. Dr. Mehmet Çeribaş ise teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Program, Türk Dünyası Kültür Topluluğu akademik danışmanlığı görevini devralan Arş. Gör. Erdem Tazegül’ün daha önce bu görevi yürüten Dr. Öğr. Üyesi Neşe Harbalioğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.