Tübitak Bölge Sergisine Nevşehir RTE Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Damgası

TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu) tarafından 51.si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge sergisine 23.528 öğrencinin hazırladığı 15.273 proje başvurusu alındı. Proje başvuruları alanında uzman 966 akademisyen tarafından bilimsel kriterlere göre titizlikle incelendi. Değerlendirme süreci sonucunda belirlenen 1.200 proje içerisine Okulumuz Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Talha Özkan'ın " S Bacaklı Engelli Robotu" projesi de bölge seçmelerine katılma başarısı gösterdi ve 9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri Bölge Merkezi ilde eş zamanlı olarak sergilendi.

Öğrencimizi ve danışman öğretmenimizi tebrik ederiz.