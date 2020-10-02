Teknofest Türkiye Birincisi Eray Sakarya’dan Altınyıldız Kolejine Teşekkür Ziyareti

Yetişmesinde ve başarısında büyük emeği olan Altınyıldız Eğitim Kurumları yönetici, öğretmen, personel ve arkadaşlarına minnettar olduğunu belirten Sakarya, hedefinin Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak, savunma sanayide projeleri ile görev almak olduğunu belirtti.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İğdeci, Lise Müdürü Özkan Kılınç, Müdür Yardımcıları Korhan Aslaner ve Aykut Değerlier, TEKNOFEST 2020 Türkiye Birincisi Eray Sakarya’yı başarısından dolayı kutladılar.

Eray Sakarya, Askeri operasyonlarda tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdiği"Pratik5000" ile TEKNOFEST 2020'de birinci olmuştu.

Para ödülünün yanı sıra TÜBİTAK’ta ve yurtdışında staj imkânları da kazanan Sakarya ödül kazandığı proje prototipinin patentini alacağını, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kullanımına sunacağını ifade etti.

TEKNOFEST 2020’de Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alan öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.