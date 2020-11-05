Son Dakika: 2020-DGS Ek Tercihleri Başladı

DUYURU

(05 Kasım 2020)

2020-DGS : Ek Tercihlerin Alınması

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.



Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2020-DGS Başvuru Kılavuzu

2020-DGS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar

Geçen Yıl

2019-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (14.10.2019)

2019-DGS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması (30.09.2019)

2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (04.09.2019)

2019-DGS: Tercihlerin Alınması (21.08.2019)

Bu Yıl

2020-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.10.2020)

2020-DGS: Tercihlerinin Alınması (25.09.2020)

Geçen yıl ile kıyaslandığında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına müteakip 26 GÜn sonra EK Yerleştirme Tercihleri alınmaya başlanmış.

Bu yılki Yerleştirme Sonuçları (07.10.2020) baz alındığında tahminen 1-3 Kasım 2020 gibi Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması bekleniyor.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.