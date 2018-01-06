Satranç yarışması Nissara AVM’de düzenleniyor

Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç İl birinciliği şampiyonasına Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı.

Nissara AVM’de 5 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan okullar arası satranç şampiyonasına 107 öğrenci katılırken şampiyona 3 gün boyunca devam edecek. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecekken dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecekken Nissara AVM tarafından da öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.