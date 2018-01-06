Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç İl birinciliği şampiyonasına Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı.Nissara AVM’de 5 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan okullar arası satranç şampiyonasına 107 öğrenci katılırken şampiyona 3 gün boyunca devam edecek. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecekken dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecekken Nissara AVM tarafından da öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.
Satranç yarışması Nissara AVM’de düzenleniyor
Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç İl birinciliği şampiyonasına Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı.Nissara AVM’de 5 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan okullar arası satranç...
06 Ocak 2018 Cumartesi 09:02