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Satranç yarışması Nissara AVM’de düzenleniyor

Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç İl birinciliği şampiyonasına Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı.Nissara AVM’de 5 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan okullar arası satranç...

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:02
Satranç yarışması Nissara AVM’de düzenleniyor
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Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç İl birinciliği şampiyonasına Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı.

Nissara AVM’de 5 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan okullar arası satranç şampiyonasına 107 öğrenci katılırken şampiyona 3 gün boyunca devam edecek. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecekken dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecekken Nissara AVM tarafından da öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.
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