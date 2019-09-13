Şampiyonun Adı Yine Altınyıldız Koleji!

Türkiye’nin örnek okulu Altınyıldız Koleji ,Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yine Nevşehir’in tartışmasız şampiyonu oldu.

Yerleştirme sonuçlarına göre 144 öğrencisi daha Üniversiteli olan Özel Altınyıldız Kolejinde Nevşehir ve Türkiye birinciliklerinin kazanılması büyük bir gurur yaşatmaya devam ediyor.

Galatasaay, Boğaziçi, Koç. ODTÜ, Ankara, İstanbul, Hacettepe ve Türkiye’nin önde gelen birçok Üniversitelerine yerleşen Altınyıldız Kolejli gençler Şampiyon okulda öğrenim görmenin mutluluğunu doyasıya yaşadılar.

13 Tıp, 7 Hukuk, 6 Diş, 2 Eczacılık, 46 Mühendislik, 12 Eğitim, 25 Sağlık Bilimleri, 21 İşletme fakültelerine kayıtlarını kayıt yaptıran Altınyıldızlı Kolejli gençler, Lise tercihlerinde yaptıkları isabeti, elde edilen sonuçlarla bir kez daha anladılar.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 12:04