Şampiyonların Koleji Altınyıldızda 2020 Üniversite Hazırlıkları Devam Ediyor

Altınyıldız Koleji 2020 Üniversite Hazırlık Kursları başladı.05 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayan tüm 12.sınıf öğrencilerine yönelik yaz kursları devam ediyor.19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren başlayan11.sınıflar Hazırlık Kursları da büyük ilgi görüyor.

Öğrenciler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri, Türkçe, Tarih ve Coğrafya branşlarında düzenlenen okul kurslarında eksiklerini gideriyor.

2019 Üniversite Sınav sonuçlarında rekor başarı kazanan Altınyıldız Kolejliler büyük bir moral ve motivasyonla, 2020 Üniversite Sınavlarına hazırlanmaya başladılar.

Altınyıldızlılar her yıl olduğu gibi 2020 Üniversite Sınavlarında da Türkiye ve Nevşehir derecelerini elde etmek için tempolu bir şekilde çalışıyorlar.

Altınyıldız Üniversite Hazırlık kurslarında, öğrencilere Altınyıldız Koleji ve Ulusal Test yayınları desteği veriliyor.

Yaz kurslarının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca da Altınyıldız Koleji öğrencilerini hafta içi ve hafta sonu kursları ile desteklemeye devam edecek. 12.sınıflar sınav takvimine göre uygulanacak TYT ve AYT denemeleri, tarama sınavları, İl geneli ve Türkiye geneli sınavlar ile öğrencilerimiz, hem eksiklerini hem de genel sıralamadaki yerlerini görebilecekler.

Sınav sonuçları Rehberlik Bürosu ve Ölçme Değerlendirme Servisi tarafından değerlendirilerek, ihtiyacı olan öğrencilerimize bireysel ya da grupla etüt çalışmaları planlanarak, soru çözme saatleri ile eksiklerinin giderilmesi ve pekiştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

12. sınıfa dek öğrencilerimizin kazandıkları akademik ve sosyal becerileri ve başarılarını taçlandırarak üniversite sınavında ailelerini ve okulumuzu gururlandıracaklarına inanıyor, onları 2020 yılında hedefledikleri mesleklere ulaştırmak üzere bu önemli süreçte birlikte ilerliyoruz.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, her yıl Üniversite sınavlarında muhteşem başarılar kazanmaktadır.

Yıllardır hep, en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; dev öğretmen kadrosuyla, mükemmel fiziki ortamıyla, velilerinin desteği ile öğrencilerinin kazandığı başarılarla, Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Altınyıldız Kolejinin güçlü ve seçkin öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 11:30