Şampiyonların Koleji Altınyıldız Liselerinde Akşam Etütleri Devam Ediyor

Altınyıldız Eğitim Kurumları, başarı ve disiplinden taviz vermeden, geceli gündüzlü çalışarak uzman öğretmenleriyle, öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır.

Hafta sonu kursları, hafta içi etütleri ve deneme sınavlarının yanı sıra, okul çıkışlarında etüde kalan istekli 12.sınıf öğrencileri öğretmenler eşliğinde Eylül ayından itibaren saat 22.30’ a kadar okul kampusunda ders çalışmaktadır. 2019-2020 1.yarıyıl ve 2. yarıyılında akşam etütleri devam edecek.

Akşam etüdüne katılan öğrenciler,

”Birçok konu eksiğimizi tamamlama imkânı buluyoruz. Sorularımızı çözüyor, konu tekrarları yapıyoruz. Müsait öğretmenlerle çalışabiliyoruz.

Başarı, emek ve özverili çalışmayı gerektiriyor. Çalışmaların sürekliliği de önemli. 22 yıldır Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız başarı geleneğini inşallah 2020 yılında biz devam ettireceğiz. Karınca misali çalışıyoruz. Altınyıldız Koleji Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”dediler.

Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Liseleri, her yıl Üniversite sınavlarında çeşitli puan dallarında Nevşehir birincilikleri ve Türkiye dereceleri kazandırmaktadır.

2019 Üniversite Sınavlarında her yıl olduğu gibi Nevşehir birinciliklerini Altınyıldız Liseliler kazanmıştır.

Eğitimde mükemmel sonuçlara ulaşmak için büyük fedakârlıklarla gece gündüz çalışan Altınyıldız Koleji öğrencilerini, velilerini, başarılı öğretmen kadromuzu ve yöneticilerini kutlarız.