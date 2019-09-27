Şampiyonlar Antrenmanlara Başladı

Eğitimin sönmeyen yıldızı Altınyıldız Koleji sportif etkinliklerde bu yıl da iddialı şekilde çalışmalara başladı.

Altınyıldız Liseleri Beden Eğitimi Zümre Başkanı Mustafa Uğurlu yaptığı açıklamada;

''Lise Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Dart, Okçuluk, Atletizm, Tekvando ve Boks dallarında geçtiğimiz yıllarda Dünya,Türkiye, Grup ve Bölge birincilikleri çıkaran Altınyıldız Koleji bu yıl da okul sporlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. 2019-2020 okul sporlarında tüm branşlara formda girmek için çalışmalarına Türkiye'nin en modern kampüsüne sahip okulumuzun spor tesislerinde başlamıştır.

Etkinlikler haftanın 5 günü öğle aralarında isteyen her öğrencimizin katılımıyla ve okul çıkışlarında okulumuz tesislerinde beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından bilinçli ve sistemli şekilde antrenman metotları uygulanarak yapılmaktadır.

Katıldığımız tüm branşlarda hedef önce Nevşehir 1.liği daha sonra Bölge ve Türkiye 1.liği elde etmek, okulumuzu ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek için var gücüyle çalıştıklarını öğrencilerimiz dile getirmektedir.

Sporcu öğrencilerimiz bizlere imkan sunan idarecilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ederim,'' dedi.

Altınyıldız Koleji olarak öğrencilerimize katıldıkları tüm müsabakalarda başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 16:11