Şampiyon Milli Atlet Ömer Şen’den Altınyıldız Koleji’ne Teşekkür Ziyareti

Türkiye, Balkan,Avrupa ve Dünya dereceleri kazanan Altınyıldız Koleji’nin önemli sporcularından Ömer Şen,kendine verilen destekten dolayı Altınyıldız Koleji okul yönetimine teşekkür etti.

Altınyıldız Koleji’ne yaptığı ziyarette Genel Müdür Serhat İĞDECİ’yi,Lise Müdürü Özkan KILINÇ’ı,yöneticileri,öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret eden Milli sporcu Ömer Şen ,İstanbul kampı öncesi öğrenim gördüğü okuluna yeni dereceler kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Şampiyon atletimize başarılar diler,Türkiye’ye,Nevşehir’e ve Altınyıldız Koleji’ne yeni başarılar getirmesini dileriz.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:50