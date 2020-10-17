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Sağlık Bakanlığı GYS Sonuçları Açıklandı - 17 Ekim 2020
2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (04.10.2020) açıklandı.
Eğitim 17.10.2020, 13:05 17.10.2020, 13:15
2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (04.10.2020) açıklandı.
2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçları yayınlanmış, sınav sonuç itirazları aktif edilmiştir. 20 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar Aday İşlemleri sistemi üzerinden itiraz girişleri yapılabilir.