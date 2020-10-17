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Sağlık Bakanlığı GYS Sonuçları Açıklandı - 17 Ekim 2020

2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (04.10.2020) açıklandı.

Eğitim 17.10.2020, 13:05 17.10.2020, 13:15
Sağlık Bakanlığı GYS Sonuçları Açıklandı - 17 Ekim 2020
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2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (04.10.2020) açıklandı.

Sonuçlara https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçları yayınlanmış, sınav sonuç itirazları aktif edilmiştir. 20 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar Aday İşlemleri sistemi üzerinden itiraz girişleri yapılabilir.

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