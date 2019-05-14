Sadık Gültekin, Altınyıldız Koleji'nde!

Nevşehir Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin’i Ağırladı.

Önceki yıllarda Altınyıldız Kolejini ziyaret eden öğrencilerimize sınavlara hazırlık sürecinde önemli bilgiler aktaran Sadık Gültekin, bu yılda öğrencilerimizle buluşarak gerçekleştirdiği seminer ile çok verimli katkılarda bulunmuş ve büyük beğeni toplamıştır.

Üniversitelerde eğitim danışmanlığı yapmış ve halen yapmakta olan, NTV’de yayınlanan "Doğru Tercih" isimli programının yapımcı ve sunuculuğunu yapmış eğitim uzmanı Sadık Gültekin’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, sınav kaygısı, motivasyon ve doğru tercih konularında sınav hazırlığı içerisinde olan öğrencilere bilgiler verildi.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere her sınıf düzeyinden öğrencilerimizin yoğun ilgisi olmuştur. Seminer sırasında çok zor şartlar altında gönülden inanarak çalıştıkları için çok iyi üniversiteleri kazanan öğrencilerin hayatlarından örnekler veren Sadık Gültekin'e vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda teşekkür ederiz.





Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 21:31