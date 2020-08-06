Rektörü Aktekin’den Adaylara “NEVÜ’yü Tercih Edin” Çağrısı

“Araştırarak Yapacağınız Doğru Tercihle Geleceğinizi Belirleyin”

27 Temmuz’da açıklanan YKS sonuçlarına göre 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde üniversite tercihinde bulunacak adayların ve ailelerinin heyecan ve mutluluklarını paylaşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, araştırılarak yapılan doğru tercihin önemine dikkat çekti. Aktekin, üniversitelerin öğrencilere sunduğu imkânlarla birlikte üniversitelerin bulunduğu şehrin ve bölgenin sahip olduğu değerlerin de öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Aktekin, “Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için büyük emekler harcayan öğrencilerimizin ve ailelerinin öncelikle bu haklı heyecanla birlikte yaşadıkları mutluluklarını şahsım ve üniversitem adına bir kez daha paylaşıyorum. Bu heyecan ve mutluluk artık öğrencilerimizin araştırarak yapacakları doğru tercihleriyle geleceklerini de belirleyeceğinden, adaylarımız tercihlerini yaparken üniversiteler ile birlikte üniversitelerin bulunduğu şehrin ve bölgenin sahip olduğu imkân ve değerleri de iyi araştırmaları gerekir.

Tercihte bulunacak adaylarımıza bu doğrultuda Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin “Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” sözüyle çağrıda bulunmak istiyorum. Sizleri doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yılda milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da gelişmiş fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları bulunan üniversitemizin birer ferdi olmaya davet ediyorum” dedi.

“Uluslararasılaşmaya Büyük Önem Veriyoruz”

Üniversite olarak uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Aktekin, “Her yıl tercih edilirlik oranı artan üniversitemizin Nevşehir merkez Damat İbrahim Paşa yerleşkesi başta olmak üzere Ürgüp, Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir, Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmakta. 21 bin 659 öğrencimiz ve nitelikli akademik kadromuzla birlikte 9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi ve üniversitemiz bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark ile bulunduğumuz şehir ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin belirlenen hedefleri doğrultusunda her alanda kalkınmasında da önemli roller üstlenmekteyiz.

Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyan üniversitelere verilen “Diploma Eki” ve “AKTS” etiketlerine sahip bir üniversite olarak uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Erasmus programı ile birlikte Almanya, Avusturya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Polonya ve Bulgaristan gibi 24 farklı ülke üniversitesi ile 79 işbirliği anlaşmamız bulunmakta. Mevlana Değişim Programı kapsamında ise; Kırgızistan, İran, Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Çin ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan üniversiteler 13 işbirliği anlaşmamız mevcut. Yurt dışındaki üniversiteler ile gerçekleştirdiğimiz ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin yanında birlikte gerçekleştirdiğimiz bilimsel proje ve programlar sayesinde küresel çapta bir üniversite konumuna yükselmiş durumdayız” diye konuştu.

Aktekin; Üniversitemize 99 Programda 5259 Öğrenci Alacağız

Rektör Aktekin ÖSYM tarafından YKS sonuçlarına göre NEVÜ’ye 5259 kontenjan verildiğini söyledi. Aktekin, “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre üniversitemize 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 5259 öğrenci kontenjan verildi. Şu anda üniversitemizde 51’i lisans ve 48’i de önlisans olmak üzere toplam 99 programımız mevcut” dedi.

Aktekin; Yurt Sorunu Olmayan Huzurlu Bir Şehir ve Üniversite

NEVÜ’yü tercih edecek adaylara güvenli ve huzurlu bir şehirde eğitim imkanı sunduklarına vurgu yapan Rektör Aktekin, “Nevşehir ilimiz ve Üniversitemizde huzur ve güven ortamı mevcut olup bizi tercih edecek olan adaylarımızın aileleri de gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını bizlere emanet edebilirler.

Ayrıca üniversitemiz içerisinde ve yakın çevresi ile birlikte şehrimizin değişik noktalarında KYK’ya ait yurtlarımız başta olmak üzere özel yurtlar, pansiyonlar bulunmakta. Öğrencilerimizin bu yönde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bizler de imkanlarımız doğrultusunda kendilerine gerekli destekleri vermekteyiz” diye konuşmasını tamamladı.

"Sosyal Yönleri Güçlü ve Kolay Ulaşılabilir Bir Üniversite"

Rektör Aktekin NEVÜ’nün sosyal yönleriyle de güçlü bir üniversite olduğunun altını çizerek, “Sosyal tesislerimiz, spor merkezimiz, binicilik tesisimiz, 7/24 hizmet veren kütüphanemiz öğrencilerimizin daha kaliteli zaman geçirmeleri ve araştırma yapmaları için hizmet vermektedir. Ayrıca Damat İbrahim Paşa Yerleşkemizin Kapadokya Havalimanı ve Nevşehir Otogarına olan yakın konumu öğrencilerimizin ve ailelerinin kolay bir şekilde üniversiteye ulaşmalarına olanak sağlamaktadır” dedi.