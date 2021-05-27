Rektör yardımcısı kadın muhabiri böyle fırçaladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite birimi tarafından Gülşehir ilçesindeki Karavezir İlkokuluna “Gökkuşağı” projesi kapsamında kütüphane kuruldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ise kadın muhabiri sorduğu soru nedeniyle azarladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite birimi tarafından Gülşehir ilçesindeki Karavezir İlkokuluna “Gökkuşağı” projesi kapsamında kütüphane kuruldu. Yerel medyada görev yapan Fulda Sarıyer, program sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile bir röportaj yaptı. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in neden programa katılmadığı sorusu üzerine muhabir Fulda Sarıyer’i azarlayan Rektör Yardımcısı Çolakoğlu, tutumunu röportaj bitimine kadar sürdürdü. Çolakoğlu, "Bunu sormamış olun hocam. Amaçlı bir soru. Bunlar amaçlı şeyler, bunları konuşuruz. Ben rektör yardımcısı olarak burada varım. Ben rektör vekiliyim” diye konuştu.

Yaşadığı o anların şokunu atlatamayan gazeteci Fulda Sarıyer, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından programa davet edildik. Gittiğimiz davette programı çektik. Her şey gayet güzeldi. Programa katılan öğrenciler ve vatandaşlar NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i sordular. Bizde program sonrasında Rektör Yardımcısı Çolakoğlu’na programı sorduk ve ardından ise rektörü sorduk. Rektörümüz programa neden katılmadı diye sorduk. Bana çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Ben 3 yıldır muhabirlik yapıyorum. Bu tarz bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Tamamen sözlü mobing uygulandı. Gerçekten korktum. Korktuğum anlar ise zaten kameraya da yansıdı” diye konuştu.