Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Rektör Bağlı ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ üzerine konuştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:33
Rektör Bağlı ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ üzerine konuştu
banner230

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konulu panelde konuşmak üzere Ahi Evran Üniversitesine giden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Vatan Karakaya karşıladı. Rektör Bağlı’yı makamında ağırlayan ve kendileriyle bir süre görüşen Rektör Karakaya Ahi Evran Üniversitesi kampüsünü gezdirerek bilgi verdi.

Daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen panele geçen Rektör Bağlı, ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konularında konuşma yaptı.

Panel sonunda ziyaret ve katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya teşekkür eden Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya plaket takdiminde bulundu.

Son Güncelleme: 23.12.2017 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim