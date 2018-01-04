Rektör Bağlı ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine hayatın kesitlerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Damat İbrahim Paşa Ortaokulu yöneticilerinin daveti üzeri 8. Sınıf öğrencilerine sınav öncesi moral ve motivasyon vermek amacıyla seminer verdi. Rektör Bağlı’nın Damat İbrahim Paşa Ortaokulunu ziyaretinde Okul Müdür V. İbrahim Şanlıbaba, Müdür Yardımcıları Diler Fatma Varol ve Mehmet Şahin, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı.

Seminer öncesi bir konuşma yapan Okul Müdür V. İbrahim Şanlıbaba, Rektör Bağlı’ya davetlerini kırmayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Şanlıbaba öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen seminerin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere kendi yaşamından ve eğitim-öğretim hayıtından örnekler veren Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, öğrencilere başarılı birer öğrenci ve birey olabilmelerine yönelik açısından tavsiyelerde bulundu.

Bağlı, “Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki, gerek eğitim hayatımızda gerekse gündelik hayatımızda karşılaştığımız her şey bizlerin geleceğini şekillendiren kritik anlar olabiliyor. Çalışarak ve gayret göstererek nerelere geleceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Hepimizin yerine getirmesi gereken görevler var. Sizlerin de derslerinize çok çalışarak ve başarılı sonuçlar elde ederek daha iyi yerlere gelebilmek için çaba göstermeniz gerekir. Bizler ve sizler insanlığa değer öğretecek, çevremize hizmet edebilecek ve gerçekten de başka insanların faydalanabileceği buluşlar yapabilme kapasitesine sahibiz. Geleceğinizi şekillendirmenizin tam zamanı içerisinde bulunduğumuz bu zamandır. Hedeflerinizi ve ne olmak istediğinizi şimdiden kararlaştırın, o hedef doğrultusunda gayret gösterin” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda öğrencilere Üniversite hakkında kısa bilgi veren ve sorularını cevaplayan Rektör Bağlı, öğrencileri üniversiteye davet etti.