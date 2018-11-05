Rektör Bağlı, 2018 Liberal Düşünce Kongresinde Konuştu

"2018 Liberal Düşünce Kongresi' 2-4 Kasım 2018 tarihlerinde Liberal Düşünce Topluluğu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Dinler Otel'de gerçekleştirildi. Kongrenin açılışına; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Liberal Düşüne Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanel Demirel, yurt genelinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ülke genelinden bilim ve fikir insanlarının bir araya getirildiği kongreye katkıda bulunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağlı, " Üniversitemiz ile Liberal Düşünce Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirmek olduğumuz kongreye ülkenin dört bir tarafından katılan siz birbirinden değerli bilim ve fikir insanlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Kongre boyunca yapılacak oturumlarda ortaya konulacak düşünce ve araştırmaların gerek ülkemiz, gerekse tüm insanlığa büyük katma değer katacağına inanıyorum. Biz de üniversite olarak, bir elinde ceylan ve diğer elinde aslan olan, bu ikisini bir arada özgürce ve liberal bir şekilde yaşatmaya imkan tanıyarak bir felsefe üreten ve bunu çağları aşan değerlerle günümüze taşıyan Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde bir enstitümüz bulunmakta ve burada görev yapan arkadaşlarımız, Hacı Bektaş-Veli'nin farklılıkları ayırt etmeksizin barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde yaşamaya davet ettiği bu felsefesini bütün insanlığa yaymak için önemli çalışmalar yürütmekte" diye konuştu.

Rektör Bağlı'nın NEVÜ hakkında katılımcılara kısa bilgi de verdiği açılış konuşmalarının ardından, "Küresel Gelişmeler Işığında Liberalizmin Geleceği", "Türkiye'de Devletçilik ve Piyasa Ekonomisi", "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Üzerine Değerlendirmeler", "Devrim Fikri, Devrimler ve Kapalı Yapılanmalarda Sorunlar" ve "Türkiye'de Hukuk Devleti ve Demokrasi" başlıkları altında oturumlar gerçekleştirildi.