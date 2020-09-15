Rektör Aktekin “Engelsiz Üniversite Bayrakları”nı Teslim Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin YÖK’ün “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne layık görülen birimlerden, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici’yi makamında kabul etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin’in de hazır bulunduğu törende “Engelsiz Üniversite” adına yapılan çalışma ve yürütülen projeler ile elde edilen ödülün önemine değinen Rektör Aktekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aktekin, “Bilindiği üzere YÖK son yıllarda engelli öğrenciler ve bireylere yönelik önemli çalışmalar ve projeler yürütmekte. Ayrıca bunların yükseköğretim kurumları tarafından da uygulanması hususunda hassasiyet içerisinde. Biz de üniversite olarak bu doğrultuda akademik ve idari birimlerimizle birlikte üniversitemizin ilçe ve merkez kampüs içlerindeki okullarımızda, kütüphanelerimizde, sosyal tesislerimizde ve tüm mekanlarında, eğitim-öğretim alanlarında erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlerde önemli çalışmalar ve projeler yürüttük.

“Engelsiz Üniversite” adına hep birlikte yürüttüğümüz “Sosyo-Kültürel” faaliyetlerde ve “Mekanda Erişim” konusunda yaptığımız çalışmalar, YÖK tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne layık görüldü. Bu vesileyle bu gurur ve heyecan verici ödülün üniversitemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin daha sonra engelli bireylerin “Mekanda Erişimi” konusunda elde edilen “Turuncu Bayrak”ları ve belgeleri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan’a ve NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim” konusunda yapılan düzenlemeler ile elde edilen “Mavi Bayrak” ve belgeyi de Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebiciye Rektörlük ve Fakülte girişlerine asılması üzere teslim etti.