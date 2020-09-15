Rektör Aktekin “Engelsiz Üniversite Bayrakları”nı Teslim Etti
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında üniversitemize gönderilen belge ve bayrakları düzenlenen törenle akademik ve idari birimlere teslim etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin YÖK’ün “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne layık görülen birimlerden, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici’yi makamında kabul etti.
“Engelsiz Üniversite” adına hep birlikte yürüttüğümüz “Sosyo-Kültürel” faaliyetlerde ve “Mekanda Erişim” konusunda yaptığımız çalışmalar, YÖK tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne layık görüldü. Bu vesileyle bu gurur ve heyecan verici ödülün üniversitemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rektör Aktekin daha sonra engelli bireylerin “Mekanda Erişimi” konusunda elde edilen “Turuncu Bayrak”ları ve belgeleri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan’a ve NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim” konusunda yapılan düzenlemeler ile elde edilen “Mavi Bayrak” ve belgeyi de Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebiciye Rektörlük ve Fakülte girişlerine asılması üzere teslim etti.