Prof.Dr. Üstün Dökmen Altınyıldızlılarla Buluşuyor

“OKULDA VE AİLEDE KALİTELİ İLETİŞİM” konulu konferansla velilerimizle buluşacak olan Kişisel gelişim, Psikoloji ve İletişim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı Sayın Prof.Dr. Üstün Dökmen, velilerimize çocuklarla iletişim sürecinin nasıl işlemesi gerektiği hakkında ve nelere dikkat edilmesi konusunda önemli bilgileri velilerimizle paylaşacaktır.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise velilerinin katılacağı KALİTELİ İLETİŞİM etkinliği Altınyıldız İlköğretim Kurumu Konferans salonunda yapılacak.

Dolaylı iletişim, direkt iletişim, empatik iletişim konuları ve doğru iletişimin, toplumda bireyi oluşturmada, ekip olmada ve aile ortaya çıkabilecek iletişim çatışmalarındaki önemi hakkında enteraktif bir paylaşım yapılacaktır.

Prof.Dr. Üstün Dökmen Altınyıldız Eğitim Kurumları velilerine 2. Kez konferans vermek için geliyor.

Akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen’in Mart 2017 deki Altınyıldız Koleji konferansında adeta izdiham yaşanmıştı.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise velilerinin katılacağı KALİTELİ İLETİŞİM Konferansının eğitim ve öğretime yeni katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 09:54