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Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Altınyıldız Liselilerle Buluştu

Eğitim 12.11.2019, 10:50 12.11.2019, 10:58
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Altınyıldız Liselilerle Buluştu
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          Her zamana bilim ve irfanda başarılı olan Altınyıldız Koleji sosyal aktiviteleriyle zirvede.

          Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL ile Altınyıldız öğrencileri buluştu. Yazar, söyleşisinde; Osmanlı Medeniyetinden, kültüründen, değerlerinden, Türklük ve Tarih bilincinden bahsetti.

         Konuşmaları sık sık alkışlarla kesilen yazarın söyleşisi öğrencilerle soru cevap şeklinde devam etti.

         Söyleşi sonunda Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL’e günün anısına Genel Müdür Serhat İğdeci ve Lise Müdürü Özkan Kılınç tarafından hediye takdim edildi.

          Söyleşi, yazarın kitaplarını imzalaması ile sona erdi.

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #yazar #prof.dr.ahmet şimşirgil
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