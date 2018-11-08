(Özel) Müzik eşliğinde ip atlayan öğrenciler stres atıyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesinde 100 öğrenci, her gün ip atladıktan sonra derse giriyor.

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi, öğrencilerin derslere daha motive olması amacıyla değişik bir uygulama başlattı. Okul idaresi beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin derslere daha motive bir şekilde girebilmeleri amacıyla her gün 100 öğrenciye ip atlattıktan sonra derse girmesini sağlıyor. Okulun bahçesinde her gün sabah saatlerinde dizilen 100 öğrenci müzik eşliğinde aynı anda ip atladıktan sonra derse giriyor.

Okul Müdürü İdris Gürdal, burada amaçlarının herkesin zevk alarak geldiği ve zevk alarak girdiği bir okul olmak olduğunu söyledi. Gürdal, "Biz spor dostu okuluz ve sporu eğitimin bir kenarına değil merkezine koymak için kendimize hedefledik. Her gün en az 100 öğrencimiz ip atlamadan derse başlamıyoruz. Bu şekilde hafta boyunca ip atlamış oluyorlar. Öğrencilerimiz enerjilerini atmış oluyor, streslerini atmış oluyorlar ve derse daha motive olarak girmiş oluyorlar. Bundan hem öğrencilerimizin hem velilerimizin memnun olduğunu gördük. Özellikle üst sınıf öğrencilerimiz sınav kaygısını bu şekilde yenebildiklerini defalarca söylediler. Biz bu işi spor faaliyetlerini kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak görüyoruz. Ve biliyoruz ki eğitim sisteminin içinde akademik başarının yanında sportif ve kültürel başarılarla öne çıkacak öğrenciler var. Onları kaybetmek istemiyoruz. Hem bütün öğrencilerimizi bu eğlenceli, zevkli işin içine katıyoruz hem de o yetenekleri bir şekilde ortaya çıkartıyoruz. Amacımız enerjik, dinamik herkesin zevk alarak geldiği, zevk olarak girdiği bir okul olmak” şeklinde konuştu.