ÖZEL ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI



Ulu Önder Atatürk 24 Kasım 1928’de Milli Mektepleri Başöğretmeni ünvanını aldıkları gündür. 24 Kasım 1981’den beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dünyanın en kutsal mesleğine sahip öğretmenlerimizin bu anlamlı günde Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yıldızlar Sınıfı öğrencileri, Atatürk’ün vecizeleri şiirler, şarkılarla güzel bir programı bizlere sundular.



Ana kucağından okul yollarına yürümeye başladığımız ilk günden itibaren sevgisi ve sonsuz şefkatiyle bizi sarıp sarmalayan, bilgileriyle geleceğimize ışık tutan bilinçli, bilgili ve başarılı birer birey olma yolunda temellerimizi atan öğretmenler değerli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Programın sonunda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla İzmir Marşı eşliğinde pasta kesimi töreni yapıldı. Programda emeği geçen Yıldızlar Sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Şengül Kurt öğretmenimize teşekkür ederiz.